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8 часов назад

Видео: сможет ли АК-105 прострелить медный шар

Российская Газета

Необычный тест сняли на видео авторы канала "Разрушительное ранчо" (Demolition Ranch): они взяли цельнометаллический медный шар диаметром около 20 сантиметров и попытались его пробить из АК-105. Получилось очень занимательно и… неожиданно.

Сможет ли АК-105 прострелить медный шар
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Но давайте обо всем по порядку. Цель, по которой стреляют в видеоролике, - цельнометаллический медный шар, по всей видимости, весом не менее 20 килограммов, учитывая, с каким трудом поднимает его автор ролика. Однако все мы знаем, что медь - достаточно мягкий и пластичный металл, и кажется, что Калашников сотой серии калибра 5,45 если не пробьет его насквозь, то, по крайней мере, оставит солидные вмятины. Мы так думаем. Реальность оказывается совершенно другой.

При стрельбе из АК-105 пуля оставляет на крепком шаре лишь незначительную отметину, а ее кусок застревает на поверхности. Никакого проникновения вглубь мишени! Это выглядит очень неожиданно.

Тогда авторы видео попытались пробить шар из других видов оружия: пистолета, винтовки СВД, нескольких автоматов американского производства. И результат… оказался еще хуже, чем при стрельбе из АК-105: на крепком металлическом шаре - лишь незначительные точки. На этом фоне российский калашников не так уж и плох!

Но авторы видео решили все-таки добить несокрушимый медный шар и внезапно подкатили для этого… танк!

Британский легкий разведывательный танк "Скорпион" (Scorpion), который используют в ролике в борьбе против медного шара, имеет 76-милимметровую пушку. Ее и нацелили на мишень, которая никак не хотела сдаваться.

Выстрел! - и можно идти смотреть, что же вышло из этой затеи. Шар и тут сохранил свою форму, но теперь лишь наполовину. Во второй его части четко видно попадание - и сильнейшее промятое невообразимой силой углубление. Фактически верхней части шара нет. Стойкую мишень разметало, как будто тесто.

Надо отдать должное, этот шар действительно оказался "крепким орешком" для стрелкового оружия. Автоматы и винтовки не смогли нанести ему сколько-нибудь заметный урон, и только танковое орудие калибра 76 миллиметров сумело сильно деформировать мишень.

К слову сказать, по заявлению авторов ролика, такой цельнометаллический кусок меди круглой формы обошелся им в три тысячи долларов США, или 225 900 рублей.

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