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9 часов назад

«Сбер» заявил, что 11 февраля 2022 года россиян со вкладами ожидают важные изменения

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<p>Стало известно, что 11 февраля 2022 года в России может быть увеличена ключевая процентная ставка. Информацию предоставил новостной <a href="https://primpress.ru/article/81119" target="_blank" rel="noopener">портал</a> Primpress, ссылаясь на заявление эксперта российского финансового конгломерата Сбербанка Игоря Рапохина.&nbsp;</p> <p>Исходя из его слов, 11 февраля граждане, проживающие на территории РФ, столкнутся с очередным изменением, подготовленным Банком России. В пятницу ЦБ должно принять решение по увеличению ключевой ставки. Отмечается, что она может быть увеличена до 9,5%. Это повлияет на граждан, которые имеют вклады и кредиты в банковских организациях.&nbsp;</p> <p>Ранее наш новостной портал Banki.Loans <a href="https://banki.loans/news/post/vsem-pensioneram-rf-predlozhili-vyplatit-po-90-tysyach-rubley-v-fevrale-2022-goda" target="_blank" rel="noopener">сообщил</a>, что всем пенсионерам РФ предложили выплатить по 90 тысяч рублей в феврале 2022 года.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

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