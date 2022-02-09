В Forbes увидели «угрозу возмездия» со стороны РФ для Европы

Над странами Европы нависла «угроза возмездия» со стороны Москвы, пишет Forbes.

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Так издание отреагировало на возможное появление в Калининградской области МиГ-31К с ракетой, которая очень напоминает «Кинжал» (Х-47). В интернет попало видео предполагаемой посадки МиГ-31К на авиабазе под Калининградом.

По данным издания, если эти ракеты будут запущены из Прибалтики, они смогут за семь-десять минут долететь до большинства западноевропейских столиц. Как напоминает издание, мощность «Кинжалов» в случае оснащения их ядерным зарядом в десятки раз больше мощности бомбы, сброшенной на Хиросиму.

Forbes пишет, что дальность пуска ракеты Х-47 составляет две тысячи километров. Развивая скорость в десять раз больше скорости звука или 3,2 километра в секунду, ракета не оставляет системам ПВО времени для реагирования, особенно потому, что она летит по более пологой траектории по сравнению с обычными баллистическими ракетами.

По словам автора материала, размещение в Калининградской области МиГ-31К – скорее всего целенаправленное предупреждение Североатлантическому альянсу.