Гиперзвуковое оружие России прилетело на границы НАТО

Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет две тысячи километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Насколько усилят анклав гиперзвуковые ракеты, способные нести ядерные боезаряды, и зачем Россия столь открыто их демонстрирует НАТО?

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Во вторник в небе над Калининградской областью был замечен российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Dambiev. По оценке источника портала Avia.pro, видео датировано нынешним вторником, и запечатлело заход истребителя на посадку на аэродром Чкаловск в 9 километрах северо-западнее Калининграда.

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По данным источников другого канала, «Оперативная линия», в минувший четверг два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на базу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота.

Наконец, как сообщает источник портала Avia.pro, экипаж одного из МиГов, вооруженных «Кинжалом», совершил тренировочный полет «рядом с границами НАТО». Маршрут не уточняется, но напомним, что российский анклав граничит с двумя государствами альянса – Польшей и Литвой. «После появления в Калининградской области «Кинжалов» за российскими истребителями контроль только усилился, – сказал источник портала. – Логично полагать, что гиперзвуковая ракета, способная достать до практически любой точки в Европе, подействовала на НАТО устрашающе, тем более что у НАТО нет средств, способных бороться с гиперзвуковыми целями».

Информация о том, что Минобороны приняло решение усилить «Кинжалами» Западный военный округ (ЗВО, куда входит и Калининградская область) появилась в прессе в июне прошлого года – об этих планах сообщил «Известиям» источник в оборонном ведомстве. На тот момент «Кинжалы» находились лишь в распоряжении Южного военного округа (ЮВО). «В мае 2018 года десять МиГ-31К были направлены к южным границам, в расположение ЮВО. Переброска этих истребителей-перехватчиков с ракетами «Кинжал» на постоянное базирование в Калининград, безусловно, усилит группировку Западного военного округа и Балтфлот», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В ответ на появление истребителей с «Кинжалами», США и их партнеры по НАТО могут перебазировать авиационные истребительные подразделения и провести серию маневров на территории Польши и Германии, предположил в беседе с газетой ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Но, добавил Попов, не следует забывать, что страны НАТО, включая Соединенные Штаты, на данный момент не располагают полноценными аналогами российских гиперзвуковых вооружений. «На сегодняшний день даже у США нет на боевом дежурстве подобных систем. У них ведутся исследования и проводятся испытания. Но их успех пока не позволяет заявить о том, что они добились своего и тоже берут на вооружение гиперзвуковую ракету нового поколения», – пояснил военный эксперт.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в декабре неудачей закончилась попытка американских ВВС запустить ракету-носитель быстрого реагирования AGM-183A с бомбардировщика B-52. Это была уже третья попытка провести разгонные испытания ракеты производства Lockheed Martin. В докладе исследовательской группы Конгресса США делался вывод – в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Соединенных Штатов от России и Китая по части разработки «гиперзвука» и принятия его на вооружение.

«Отмечу, что ни у Польши с Литвой, ни у НАТО в целом ответа на «Кинжал» нет. Самое новое, чем располагает альянс – это американская ракета SM-6, которая способна перехватывать баллистические цели. Но при этом, она не может успешно противостоять активно маневрирующим целям», – подчеркнул Леонков.

Авиационные ракетные комплексы «Кинжал», напомним, были приняты на опытно-боевое дежурство в ЮВО еще в декабре 2017-го. Как напоминает ТАСС, о том, что Россия располагает гиперзвуковым оружием, мир узнал в марте 2018 года, из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В том же году, на параде 9 мая были представлены два МиГ-31К с комплексами «Кинжал». Этот самолет – модификация высотного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-31, которая предназначена для несения ракет типа «Кинжал» (отсюда и буква «К» в названии модификации).

Высотный истребитель-перехватчик способен подняться на высоту до 25 километров и разогнаться до 3 тыс. км/ч, после чего начинает свое автономное движение «Кинжал». Ракета, напомним, может лететь со скоростью, в 10 раз превышающей скорость звука, и при этом совершать маневры на всей траектории своего полета. «Кинжал» способен нести обычные и ядерные боезаряды на дальность до 2 тысяч километров.

«Дальность ракеты «Кинжал» позволяет поражать, по сути, всю территорию Европы на глубину Германии, Франции, Италии, все страны НАТО», – отметил доктор военных наук, капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков. По его мнению, появление МиГов с «Кинжалами» в Калининградской области было сугубо политическим решением, равно как и то, что пролет истребителей «засветили» в социальных сетях и прессе.

Политическим фоном для размещения новейших вооружений в западном российском анклаве стали непростые переговоры Москвы с Вашингтоном и Брюсселем по гарантиям безопасности – в том числе, о взаимных гарантиях в Европе. Отметим, что во вторник президент Путин подчеркнул – если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между Россией и Североатлантическим альянсом победителей не будет.

Кроме нагнетания ситуации на Украине, на Западе по-прежнему вынашивают агрессивные идеи и в отношении Калининграда. В конце января американский военный аналитик призвал Польшу и Литву как можно скорее принять меры, чтобы нивелировать военные преимущества Калининградской области и «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооруженного конфликта с Россией.

«Поэтому мы провели тактический маневр, предполагая, что в угрожаемый период при необходимости перебазируем свои силы и средства, в том числе новое гиперзвуковое оружие, чтобы охладить пыл тех, кто, условно говоря, попытается провести наступательную операцию на границе Польши и Калининграда», – подчеркнул Попов.

Россия тем самым демонстрирует, что не строя агрессивных замыслов, она готова защитить себя, и в том числе – Калининград, зажатый со всех сторон странами НАТО.

При этом эксперт отметил – решение разместить МиГи с «Кинжалами» на аэродромах Калининградской области не было каким-то политически мотивированным экспромтом. Переброска была плановой в рамках учебно-тренировочного процесса в начале года, указал собеседник. При этом никаких рисков того, что сверхсовременное оружие расположено в непосредственной близости от границ НАТО, нет.

«В Калининградской области достаточно войскового наземного и морского компонента, есть глубокоэшелонированная ПВО», – напомнил эксперт.

Таким образом, маневры МиГов были запланированными и безопасными, отметил Попов.