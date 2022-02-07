В США превратят БМП Bradley в российские танки

Военные США получат модифицированные боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley. Специальные машины будут имитировать российские танки Т-72Б3М и китайские БМП VN17 на учениях. Об этом сообщает «Российская газета».

Новые машины для имитации иностранной техники на учениях показал Общевойсковой центр армии США. На снимках видны БМП, которые имитируют Т-72Б3М и VN17. Специальную технику построили на базе БМП Bradley. В публикации отмечают, что для создания макетов часть M2A2 снимут с хранения.

Для имитации российского танка американскую машину оснастили макетами орудия, динамической защиты и бортовых экранов. Также M2A2 получила решетчатые экраны и внешние топливные баки.

Ходовой макет китайской машины получил имитацию дополнительной защиты и увеличенную башню. Также военные планируют получить макеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и «Панцирь-С1» российского производства.

В январе во Вьетнаме показали макет танка. Самоходная машина построена на базе мотоцикла. Конструкция предназначена для имитации действий противника на учениях.