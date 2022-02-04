Минобороны получит первый Ту-160М новой постройки до конца второго квартала

КАЗАНЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца второго квартала 2022 года получит первый ракетоносец Ту-160М новой постройки для последующих госиспытаний и постановки на вооружение. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Я считаю, что решение президента о возобновлении производства Ту-160 уже в новом облике было абсолютно своевременным. <…> Мы смогли реализовать эту задачу в максимально короткие сроки. Потому что изначально и контрактом предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже вот до конца второго квартала передадим машину в министерство обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение", - сказал Мантуров.

Он отметил, что Ту-160М открывает перспективы для последующего освоения нового проекта ПАК ДА - перспективного авиационного комплекса дальней авиации. "Он должен в ближайшие годы также завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск в серийное производство. Будут производиться параллельно два самолета: и Ту-160М, и ПАК ДА", - сказал Мантуров.

В рамках визита в Татарстан Мантуров посетил Казанский авиационный завод, где ознакомился с ходом работ по программе возобновления производства модернизированных ракетоносцев Ту-160М.