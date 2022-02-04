В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 76.65EUR 86.56
Войти в почту
43 минуты назад

В США назвали российского «убийцу» американского F-15

Российский истребитель Су-27 создавался в 1980-х годах в качестве «убийцы» американских F-15 Eagle и F-14 Tomcat, пишет обозреватель американского издания 19FortyFive Брент Иствуд.

В США назвали российского «убийцу» американского F-15
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор заявляет, что Су-27 до сих пор используется Воздушно-космическими силами (ВКС) России «и является проверенным временем самолетом, несмотря на несколько аварий на авиашоу и отсутствие реального боевого опыта».

Иствуд называет Су-27 истребителем с «отличной дальностью полета, потому что он должен был поражать американские бомбардировщики B-52 и B-1». «Он может нести до десяти ракет или комбинацию бомб и ракет вместе с 30-миллиметровой пушкой», — напоминает обозреватель.

В частности, Су-27, способный летать со скоростью 2,35 числа Маха, может применять управляемые ракеты Р-73 класса «воздух-воздух».

Тем не менее Иствуд уверен, что Су-27 уступает американским истребителям пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, имеющим радиопоглощающее покрытие и высокоточные ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) или AIM-9 Sidewinder класса «воздух-воздух», работающие по принципу «выстрелил и забыл».

В январе Military Watch привело одну из версий, объясняющих покупку в 1980-х годах Китаем у СССР истребителей Су-27 вместо МиГ-29. Как пишет издание, советская сторона могла поменять свою позицию, касающуюся возможности экспорта Су-27, в процессе совместного распития алкогольных напитков с китайской.

17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители