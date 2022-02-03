Обещанные Украине польские ПЗРК Piorun взрывались на испытаниях

Решение о передаче польским военным ведомством переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun восторженно встретили на Украине. Различные украинские эксперты и аналитики благодарят Варшаву за такой щедрый подарок в виде "новейших ПЗРК", превосходящих, якобы, даже американские FIM-92 Stinger.

Фото: Defence24 / youtube.com Defence24 / youtube.com

В то же время с этим оружием не все однозначно: в 2018 году в Польше разгорелся скандал, когда стали известны результаты испытаний этих средств войсковой противовоздушной обороны.

Как писал тогда неофициальный блог Центра АСТ со ссылкой на газету Rzeczpospolitа, в ходе тестов были обнаружены значительные дефекты в твердтопливных двигателях разработки предприятия Mesko S.A. При попытках запуска происходили многочисленные взрывы, чудом не приведшие к человеческим жертвам.

Оказалось, что стенки камер двигателя тоньше нормы, хотя до попадания на полигон они прошли контроль качества.

Брак произошел из-за отсутствия необходимого современного измерительного оборудования. Выпущенную партию отозвали, однако высказывались опасения, что эти негодные компоненты могут быть использованы при выпуске новых образцов.

Не исключено, что ВСУ как раз и достались те самые "сырые" ракеты "земля-воздух", применять которые Войско Польское просто остерегается.