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10 часов назад

Су-27 назвали одним из лучших истребителей четвертого поколения

Российский многоцелевой сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 назвали одним из лучших боевых самолетов четвертого поколения в мире.

Су-27 назвали одним из лучших истребителей четвертого поколения
Фото: Владимир Аносов/РГВладимир Аносов/РГ

Об этом пишет издание 19FortyFive. В статье напоминают, что истребитель был разработан более 40 лет назад, чтобы противостоять американскими F-15 Eagle и F-14 Tomcat. Самолет хорошо с этим справлялся, чему способствовали высокая скорость и отличная маневренность.

На Су-27 установили более 30 мировых рекордов, в том числе по высоте и полезной нагрузке. У истребителя 10 узлов подвески вооружения и 30-мм пушка, а нашлемная система целеуказания упрощает применение ракет "воздух-воздух". Скорость самолета - 2,35 Маха.

Издание отмечает, что российский самолет выполнен в нескольких вариантах. Это Су-27СМ с усовершенствованным бортовым радиоэлектронным оборудованием и палубный Су-27К (Су-33), который создали для авианосца "Адмирал Кузнецов".

19FortyFive делает вывод: Су-27 стоит воспринимать всерьез, он до сих пор способен постоять за себя в воздушном бою.

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