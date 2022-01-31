Боевые стрельбы танка VT-3 в Африке показали на видео

Информацию о приобретении военным ведомством этой страны данных боевых машин обнародовали в конце апреля минувшего года, когда они впервые были замечены на улицах столицы - Нджамены.

Интересно, что до сих пор неизвестны детали сделки, например, сколько же реально поставлено таких танков.

Поэтому сейчас во всех справочниках говорится лишь о наличии в вооруженных силах шести десятков старых советских Т-55 и тридцати колесных 100-мм машин огневой поддержки PTL02 (экспортное обозначение WMA301) корпорации NORINCO.

Чад стал второй африканской страной после Танзании, получившей такую модификацию Type 59. Находившиеся на вооружении Народно-освободительной армии танки после вывода их из эксплуатации не утилизируются, а основательно модернизируются и предлагаются тем, кто из-за финансовых затруднений не может заказывать технику новой постройки.

На "пятьдесят девятых" используются многие технические решения, ранее успешно опробованные на Type 96А, в том числе гладкоствольное 125-мм орудие и усовершенствованная система управления огнем с возможной по желанию заказчика установкой тепловизионного канала. Правда, заряжание остается полуавтоматическим, и численность экипажа, соответственно, составляет четыре человека.