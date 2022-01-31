Японский истребитель пропал с радаров во время полета

Японский истребитель F-16 пропал с радаров во время полета над префектурой Исикава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал NHK.

Фото: U.S. Air Force photo, R. Nial Bradshaw, wikimedia.org U.S. Air Force photo, R. Nial Bradshaw, wikimedia.org

Самолет Сил самообороны вылетел с военной базы Комацу и вскоре потерял связь с диспетчерами. Сообщается, что истребитель мог упасть в море, в районе порта Канадзава. Береговая охрана порта готовится отправиться к предполагаемому месту крушения.