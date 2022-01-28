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1 час назад

Донбасс просит у России ракетную артиллерию

Бойцы народных милиций самопровозглашенных ДНР и ЛНР рассказали, какое оружие они хотят получить от России, сообщает газета "Известия".

Донбасс просит у России ракетную артиллерию
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности "Оса-АКМ" и усовершенствованные реактивные системы залпового огня "Град-М" или "Торнадо-Г", - рассказали представители народных милиций.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием. Накануне о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, "накачанной" западным летальным оружием. В тот же день партия "Единая Россия" официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции.

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