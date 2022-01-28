Донбасс просит у России ракетную артиллерию

"Если решение о начале поставок вооружения будет одобрено, то самопровозглашенные республики могут запросить у России системы радиоэлектронной борьбы Р-330 "Житель", модернизированные комплексы противовоздушной обороны малой дальности "Оса-АКМ" и усовершенствованные реактивные системы залпового огня "Град-М" или "Торнадо-Г", - рассказали представители народных милиций.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв депутатов помочь Донбассу оружием. Накануне о необходимости военных поставок в Донбасс высказался первый вице-спикер Совета Федерации , секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак .

Он отметил, что это необходимо для сдерживания военной агрессии Украины, "накачанной" западным летальным оружием. В тот же день партия "Единая Россия" официально обратилась к правительству России с просьбой помочь ЛНР и ДНР поставками военной продукции.