В Японии испугались превращения Охотского моря в «ядерную святыню» России

Японский журналист высказал беспокойство тем, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии». Москва использует его в качестве форпоста, размещая в том числе субмарины с крылатыми ракетами на вооружении, пишет японское издание «Тюнити симбун». Таким образом, решить проблему «северных территорий» Японии будет намного сложнее.

Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», — посетовал журналист.

Как считает автор статьи, на такие шаги официальная Москва идёт для защиты своих атомных подводных лодок, которые оборудованы баллистическими ракетами. Также Россия следует стратегии использования Охотского моря в виде форпоста для того, чтобы не дать возможности потенциальному противнику приблизиться к её границам.

В статье рассказывается в том числе о посёлке Рыбачий, где расположена база субмарин Тихоокеанского флота. В первые 10 лет после распада СССР село, где люди боролись с голодом, символизировало кризис национальной обороны, однако сейчас в посёлке созданы благоприятные условия, сообщает автор статьи. Он также отметил, что ответственным за возрождение Рыбачьего является президент России Владимир Путин, поскольку именно он в начале 2000-х годов отверг предложение Генштаба об упразднении этой базы подводного флота и подчеркнул необходимость сохранения ядерного потенциала в регионе.