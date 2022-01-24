В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.69EUR 86.91
Войти в почту
33 минуты назад

В Японии испугались превращения Охотского моря в «ядерную святыню» России

Японский журналист высказал беспокойство тем, что Россия превращает Охотское море в «святыню ядерной стратегии». Москва использует его в качестве форпоста, размещая в том числе субмарины с крылатыми ракетами на вооружении, пишет японское издание «Тюнити симбун». Таким образом, решить проблему «северных территорий» Японии будет намного сложнее.

В Японии испугались превращения Охотского моря в «ядерную святыню» России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вскоре в Рыбачьем разместят две новые современные ПЛАРБ проекта «Борей» и две субмарины с крылатыми ракетами проекта «Ясень». Японию беспокоит то, что этот вопрос переплетается с проблемой «северных территорий», — посетовал журналист.

Как считает автор статьи, на такие шаги официальная Москва идёт для защиты своих атомных подводных лодок, которые оборудованы баллистическими ракетами. Также Россия следует стратегии использования Охотского моря в виде форпоста для того, чтобы не дать возможности потенциальному противнику приблизиться к её границам.

В статье рассказывается в том числе о посёлке Рыбачий, где расположена база субмарин Тихоокеанского флота. В первые 10 лет после распада СССР село, где люди боролись с голодом, символизировало кризис национальной обороны, однако сейчас в посёлке созданы благоприятные условия, сообщает автор статьи. Он также отметил, что ответственным за возрождение Рыбачьего является президент России Владимир Путин, поскольку именно он в начале 2000-х годов отверг предложение Генштаба об упразднении этой базы подводного флота и подчеркнул необходимость сохранения ядерного потенциала в регионе.

Ранее глава японского МИД Ёсимаса Хаяси заявил, что суверенитет страны распространяется на южную часть Курильских островов. Так дипломат отреагировал на заявления Сергея Лаврова о том, что японская сторона до сих пор не признала итогов Второй мировой войны.

Оружие,Армия,Сергей Лавров,Владимир Путин,Генштаб,МИД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители