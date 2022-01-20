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5 часов назад

Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, в 2022 году начнутся ее серийные поставки. Об этом заявил замминистр обороны РФ Алексей Криворучко в ходе доклада главе оборонного ведомства Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся ее серийные поставки», - сказал Криворучко.

Он отметил, что в конце 2021 года на опытное боевое дежурство заступил модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении. Криворучко подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

Оружие,Армия,Алексей Криворучко,Сергей Шойгу,Министерство обороны,ВПК НПО Машиностроения,
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