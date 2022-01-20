Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году

Гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования «Циркон» завершает государственные испытания, в 2022 году начнутся ее серийные поставки. Об этом заявил замминистр обороны РФ Алексей Криворучко в ходе доклада главе оборонного ведомства Сергею Шойгу на Едином дне приемки военной продукции.

«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". С 2022 года начнутся ее серийные поставки», - сказал Криворучко.

Он отметил, что в конце 2021 года на опытное боевое дежурство заступил модернизированный Западный командный пункт космического эшелона из состава Единой космической системы предупреждения о ракетном нападении. Криворучко подчеркнул, что Минобороны уделяет особое внимание развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия.