В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 76.44EUR 86.82
Войти в почту
6 часов назад

АПЛ "Казань" стала самой тихой субмариной ВМФ России

Атомная субмарина Северного флота "Казань" - первый корабль модернизированного проекта 885А "Ясень-М", - благодаря техническим нововведениям стала самой малошумной в своем классе.

АПЛ "Казань" стала самой тихой субмариной ВМФ России
Фото: РГРГ

- "Казань" обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" - огромный шаг в будущее, крейсер XXI века, - рассказал генеральный директор построившего субмарину ПО "Севмаш" Михаил Будниченко в интервью корпоративному журналу "Завод".

Он напомнил, что "Казань" значительно отличается по характеристикам от головной АПЛ типа "Ясень". В проекте "Ясень-М" реализовано новое направление - интеллектуализация боевых действий. Впервые внедрены передовые информационные технологии как в радиоэлектронном вооружении крейсера - это повышает оперативность и качество боевого управления.

В 2022 году "Севмаш" планирует передать флоту еще две атомных подводных лодки: стратегический ракетоносец "Князь Олег" и многоцелевую АПЛ "Новосибирск".

- На завершающем этапе - АПЛ "Белгород". Готовим к выходу из эллинга атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". На стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск", - рассказал Будниченко. Напомним, "Белгород" и "Хабаровск" строятся по специальному проекту как носители подводных беспилотников "Посейдон".

Издание опубликовало и любопытную инфографику с характеристиками АПЛ "Казань".

Оружие,Войска,Михаил Будниченко,Севмаш,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители