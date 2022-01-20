АПЛ "Казань" стала самой тихой субмариной ВМФ России

- На завершающем этапе - АПЛ "Белгород". Готовим к выходу из эллинга атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". На стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск", - рассказал Будниченко. Напомним, "Белгород" и "Хабаровск" строятся по специальному проекту как носители подводных беспилотников "Посейдон".