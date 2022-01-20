АПЛ "Казань" стала самой тихой субмариной ВМФ России

Атомная субмарина Северного флота "Казань" - первый корабль модернизированного проекта 885А "Ясень-М", - благодаря техническим нововведениям стала самой малошумной в своем классе.
- "Казань" обладает новыми характеристиками с точки зрения физических полей, маневренности. На сегодняшний день это самый малошумный подводный крейсер ВМФ России. АПЛ "Казань" - огромный шаг в будущее, крейсер XXI века, - рассказал генеральный директор построившего субмарину ПО "Севмаш" Михаил Будниченко в интервью корпоративному журналу "Завод".
Он напомнил, что "Казань" значительно отличается по характеристикам от головной АПЛ типа "Ясень". В проекте "Ясень-М" реализовано новое направление - интеллектуализация боевых действий. Впервые внедрены передовые информационные технологии как в радиоэлектронном вооружении крейсера - это повышает оперативность и качество боевого управления.
В 2022 году "Севмаш" планирует передать флоту еще две атомных подводных лодки: стратегический ракетоносец "Князь Олег" и многоцелевую АПЛ "Новосибирск".
- На завершающем этапе - АПЛ "Белгород". Готовим к выходу из эллинга атомный подводный крейсер "Генералиссимус Суворов". На стапелях две линейки кораблей проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также АПЛ "Хабаровск", - рассказал Будниченко. Напомним, "Белгород" и "Хабаровск" строятся по специальному проекту как носители подводных беспилотников "Посейдон".
Издание опубликовало и любопытную инфографику с характеристиками АПЛ "Казань".