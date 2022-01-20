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7 минут назад

Страны Балтии начнут поставлять Украине американское оружие

В Североатлантическом альянсе разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставки на Украину американского оружия, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Politico.

Страны Балтии начнут поставлять Украине оружие США
Фото: ReutersReuters

«Государственный департамент дал добро трем союзникам по НАТО направить на Украину противотанковые ракеты и ракеты „земля-воздух“. В ближайшие дни администрация [президента США] Джо Байдена также начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 миллионов долларов», — пишет издание.

Американские власти, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Киева, должны отказаться от планов по поставкам партий вооружений Киеву, следует из заявления российского посольства в Вашингтоне. Отмечается, что вместо этого США «следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей».

США могут подумать над тем, чтобы отказаться от размещения оружия на Украине, заявил глава государства Джо Байден во время пресс-конференции. «Два пожелания [президента России Владимир Путина]: первое — Украина никогда не вступит в НАТО, второе — на Украине не будет стратегического вооружения. Мы можем выработать что-нибудь по второму пункту», — сказал американский лидер.

Оружие,Армия,Джозеф Байден,НАТО,Госдеп США,
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