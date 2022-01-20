Страны Балтии начнут поставлять Украине оружие США

В Североатлантическом альянсе разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставки на Украину американского оружия, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Politico.

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«Государственный департамент дал добро трем союзникам по НАТО направить на Украину противотанковые ракеты и ракеты „земля-воздух“. В ближайшие дни администрация [президента США] Джо Байдена также начнет процесс поставки на Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудования на сумму 200 миллионов долларов», — пишет издание.

Американские власти, если они действительно привержены дипломатическому урегулированию конфликта вокруг Киева, должны отказаться от планов по поставкам партий вооружений Киеву, следует из заявления российского посольства в Вашингтоне. Отмечается, что вместо этого США «следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж минских договоренностей».