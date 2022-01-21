Турецкие военные получили новую систему ПВО

Фото: Агентство Анадолу / YouTube Агентство Анадолу / YouTube

Турецкие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) получили модернизированный зенитный комплекс малой дальности HISAR O+. Новая система ПВО турецкой разработки может перехватывать цели на дальности до 25 километров, сообщает Daily Sabah.

Система HISAR O+ разработана специалистами турецких компаний Aselsan и Roketsan. Зенитный комплекс предназначен для охраны важных объектов от атак истребителей, вертолетов, беспилотников и крылатых ракет.

Радар системы обеспечивает обзор на 360 градусов. HISAR O+ может одновременно обстреливать до девяти целей. Дальность стрельбы нового комплекса составляет 25 километров.

В декабре в публикации газеты Sabah оценили турецкие зенитные системы. Новые комплексы приблизят Турцию к разработке системы SIPER, которая заменит российские С-400 «Триумф» и американские Patriot.