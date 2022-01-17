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13 часов назад

Путин поручил разработать меры контроля цен на общераспространенные полезные ископаемые

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые. Как говорится в сообщении на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшегося 15 декабря 2021 года.

"Разработать комплекс мер по недопущению необоснованного повышения цен на общераспространенные полезные ископаемые", - указывается в документе. Отчет по этому вопросу председатель правительства должен представить президенту к 15 марта 2022 года.

На совещании 15 декабря Путин также заявил о необходимости создать механизм контроля за ценами на строительные материалы. По его словам, это должен быть постоянно действующий механизм, а не просто профилактические беседы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании докладывал, в частности, о том, что в ряде субъектов РФ было выявлено необоснованное удорожание кирпича на 40%. Рост цен отмечался и на песок, гравий.

Оружие,Марат Хуснуллин,Владимир Путин,ИТАР-ТАСС,
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