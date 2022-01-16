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56 минут назад

Россия вытеснила США с мирового рынка оружия

Россия вытеснила США с мирового рынка оружия за счет возросшего качества продукции российского военпрома, считают аналитики издания Rai Al Youm. Выдержки из материала приводит РИА Новости.

Россия вытеснила США с мирового рынка оружия
Фото: ТАССТАСС

При этом они отмечают, что спрос на американское вооружение падает.

Автор статьи особо отмечает прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все. Также он пишет о развитии российского арсенала сверхзвуковых ракет. По его словам, передовые сверхзвуковые ракеты КНР и России произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере.

Ранее офицер армии США в отставке и военный обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд назвал пять смертоносных вооружений России. Первым таким вооружением Иствуд назвал разрабатываемую торпеду «Посейдон». Он отметил, что радиус ее действия будет огромным. Также он отметил зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 «Триумф», зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь С-1», ударный вертолет Ми-28НМ и ракетные комплексы «Ярс».

Оружие,Армия,РИА Новости,
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