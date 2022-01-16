Россия вытеснила США с мирового рынка оружия за счет возросшего качества продукции российского военпрома, считают аналитики издания Rai Al Youm. Выдержки из материала приводит РИА Новости.

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При этом они отмечают, что спрос на американское вооружение падает.

Автор статьи особо отмечает прорыв Москвы в создании зенитно-ракетных комплексов С-400 и С-500, способных перехватывать и уничтожать большинство типов боевых самолетов оппонента, если не все. Также он пишет о развитии российского арсенала сверхзвуковых ракет. По его словам, передовые сверхзвуковые ракеты КНР и России произвели революцию в контроле над воздушным пространством и покончили с американской гегемонией в военной сфере.