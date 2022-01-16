Китай восхитился «таинственным убийцей» из России

Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями, он остается «таинственным убийцей», поднятие которого в воздух «наводит на врага ужас», заявил обозреватель китайского портала Sohu.

«Рождение МиГ-31 во многом связано с размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ», – пояснил автор публикации, передает РИА «Новости» .

По его мнению, МиГ-31 и сейчас остаётся одним из наиболее используемых истребителей в армии России, пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как МиГ-41, или ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата).