СК предложил вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оружием

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости вернуть из Росгвардии в МВД контроль за оборотом оружия и патронов. Инициатива объясняется рядом происшествий в учебных заведениях, отметил он в беседе с РИА Новости.

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Бастрыкин пояснил, что инициативы в настоящее время находятся на этапе межведомственного обсуждения.

В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов, — подчеркнул главный следователь страны.