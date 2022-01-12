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38 минут назад

Премьер Казахстана поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

Премьер Казахстана поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия
Фото: ReutersReuters

"МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма", - сказал Смаилов на заседании правительства в среду.

Он также поручил МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

"Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинальному повышению обороноспособности армии и внести в аппарат Совета безопасности на ближайшее заседание", - распорядился премьер-министр. Кроме того, глава правительства поручил министерству обороны проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Оружие,Угроза взрыва,Министерство обороны,МВД,
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