Премьер Казахстана поручил МВД усилить контроль за оборотом оружия

"МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма", - сказал Смаилов на заседании правительства в среду.

Он также поручил МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

" Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинальному повышению обороноспособности армии и внести в аппарат Совета безопасности на ближайшее заседание", - распорядился премьер-министр. Кроме того, глава правительства поручил министерству обороны проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. Пострадали тысячи человек, точное число погибших неизвестно. После обращения президента Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. В республике с 5 января действует режим чрезвычайного положения. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.