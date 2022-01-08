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23 минуты назад

В США отказались вывести ядерное оружие из стран НАТО

В Госдепе США назвали «проблематичным» призыв РФ вывести ядерное оружие с территорий стран-союзниц по НАТО. С соответствующим заявлением выступила высокопоставленный представитель Госдепартамента.

В США отказались вывести ядерное оружие из стран НАТО
Фото: NIDS/NATO Multimedia LibraryNIDS/NATO Multimedia Library

«Это будет проблематично для США. Мы подтверждаем, что пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — приводит сообщение должностного лица РИА «Новости».

Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.

В среду, 12 января, будет проходить заседание совета Россия-НАТО. Согласно заявлению пресс-службы НАТО, диалог будет основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже анонсировал темы переговоров. Стороны обсудят вопросы по поводу военной безопасности в Европе и текущей обстановки на Украине.

Оружие,Конфликты,НАТО и Россия,Ядерное оружие,Йенс Столтенберг,НАТО,Госдеп США,РИА Новости,
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