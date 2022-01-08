В США отказались вывести ядерное оружие из стран НАТО

Ранее лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции, — выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, указано, что ядерная война никогда не должна быть развязана. Такое вооружение должно служить в оборонительных целях, для сдерживания агрессии и предотвращения войны. Стороны договора готовы к поиску дипломатических подходов, чтобы избегать военной конфронтации, а также предотвращать гонку вооружений.