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17 часов назад

Япония защитится от гиперзвуковых ракет «рельсотронами»

Минобороны Японии намерено заняться разработкой электромагнитных пушек, способных защищать от гиперзвуковых ракет. Об этом пишет Nikkei.

Япония защитится от гиперзвуковых ракет «рельсотронами»
Фото: ReutersReuters

Речь идет о «рельсотронах», способных разгонять снаряд за счет магнитного поля до стартовой скорости 2300 метров в секунду. Это на 600 метров в секунду выше по сравнению с обычными пусковыми установками и гиперзвуковыми ракетами, что делает электромагнитные пушки достаточно эффективным средством обороны.

Предполагается, что разработка электромагнитной пушки будет завершена во второй половине текущего десятилетия. К 2030 году «рельсотроны» должны укрепить нынешнюю систему противоракетной обороны страны. При их создании необходимо продумать расположение направляющих так, чтобы магнитное поле внутри установки стало сильным, и выбрать прочный металл, который легко проводит электричество. Сейчас рельсотроны официально не применяются ни в одной стране.

5 января в Вооруженных силах Южной Кореи сообщили, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету. Ведомство предупредило рыболовные суда о необходимости соблюдать осторожность и не приближаться к обломкам.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным тот факт, что КНДР продолжает проводить ракетные испытания. При правительстве Японии создан экстренный штаб по сбору информации о запуске.

Оружие,Армия,Министерство обороны,
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