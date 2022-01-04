В России запустят производство беспилотных такси

Обносов отметил, что несмотря на то, что основной нишей корпорации являются авиационные средства поражения, компания также преуспела и в гражданской части производства. Так, директор сообщил, что в ближайшее время будет запущен цех по производству суставов из композитных материалов — из них же предприятие «Авангард» в Сафонове выпускает трубы для ТЭЦ.

«На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем», — дал обещание глава «КРТВ».