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14 часов назад

В России запустят производство беспилотных такси

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (АО «КРТВ») Борис Обносов поделился с президентом России Владимиром Путиным планами по развитию производства для гражданских целей. Трансляция встречи велась на медиаплатформе «Смотрим».

В России запустят производство беспилотных такси
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Обносов отметил, что несмотря на то, что основной нишей корпорации являются авиационные средства поражения, компания также преуспела и в гражданской части производства. Так, директор сообщил, что в ближайшее время будет запущен цех по производству суставов из композитных материалов — из них же предприятие «Авангард» в Сафонове выпускает трубы для ТЭЦ.

«На сегодняшний день мы смотрим производство в том числе и гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси, для перевозки, в том числе грузов. Поэтому к 2025 году не 30, но 28 процентов, я думаю, "гражданки" мы сделаем», — дал обещание глава «КРТВ».

Ранее в декабре 2021 года президент Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борису Обносову. В документе отмечается, что звание главе корпорации, в которой создается российская гиперзвуковая ракета «Циркон», присвоено за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности».

Оружие,Борис Обносов,Владимир Путин,ММЗ Авангард,Корпорация "Тактическое ракетное вооружение",
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