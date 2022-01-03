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13 часов назад

В России пройдут учения стратегических ядерных сил

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) России пройдут в начале 2022 года. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к Минобороны РФ.

В России пройдут учения стратегических ядерных сил
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года», — сказал источник агентства.

При этом официальной информации от ведомства не поступало.

Ранее глава Минобороны страны Сергей Шойгу заявил, что доля современного вооружения в составе ядерной триады России достигла исторического рекорда — 89,1 процента. По словам Шойгу, одновременно с поставками российской армии нового вооружения в стране создается и современная инфраструктура, которая будет использоваться стратегическими ядерными силами.

В декабре начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время почти все пусковые установки наземных стратегических ядерных сил России — более 95 процентов — находятся в постоянной готовности к боевому применению.

Оружие,Армия,Валерий Герасимов,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Генштаб,ИТАР-ТАСС,
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