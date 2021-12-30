«Для российского сценария военного времени B-21 могут быть нацелены на современные зенитные системы, такие как С-400 и С-500. Это считается угрозой для ВВС США. Например, С-500 может поражать цели на расстоянии 500 километров и имеет хорошие шансы уничтожить самолет, не использующий стелс-технологию», — говорится в публикации.