NI: "Армата" заставила США и Великобританию догонять Россию

Техника США и Великобритании уступают российскому танку Т-14 "Армата". Об этом пишет автор The National Interest Уилл Флэнниган.

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

По его словам, на вооружении западных стран сейчас находятся устаревшие самоходные бронемашины, которые нигде, кроме войны в Ираке, они не применялись в боевых условиях. Автор говорит об американских "Абрамсах" (M1A2 Abrams) и британских "Челленджерах 2" (Challenger 2). "С появлением в 2015 году Т-14 вполне можно утверждать, что военные стратеги НАТО — наряду с представителями британского и американского руководства — задним числом проигнорировали то, что бронетанковые войска по-прежнему важны", — заявил Флэнниган.

Эксперт пишет, что лишь только после появления "Арматы" Британия занялась модернизацией "Челленджеров", а США продолжили программу улучшения "Абрамсов". Он считает, что Т-14 - первый со времен холодной войны случай создания принципиально нового танка с существенным изменением конструкции.

Ранее первый заместитель генерального директора "Ростеха" Владимир Артяков заявил, что госкорпорация запускает серийное производство нового танка Т-14 "Армата". Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.

Предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником. Мощность двигателя танка составляет 1500 л. с., при этом максимальная скорость по шоссе — 75-80 км/ч, а запас хода — 500 км. Т-14 "Армата" оснащен 125-мм пушкой и одним танковым пулеметом Калашникова.