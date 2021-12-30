В России заявили о способности ударить по Норвегии

На полуострове Средний была размещена батарея берегового противокорабельного комплекса "Бал", способного нанести удары по норвежским Киркенесу и Верде. Об этом пишет "Военно-промышленный курьер" (ВПК).

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"Система оснащена дозвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-35, каждая из которых снабжена 145-килограммовой боеголовкой Полуостров Средний находится в 35 километрах от небольшой реки, по которой проходит норвежско-российская граница Даже базовой версии ракеты Х-35 достаточно, чтобы обслуживающий персонал радара в Верде почувствовал себя неуютно", - говорится в материале.

В материале отмечается, что система предназначена для поражения надводных целей на дистанции до 130 километров, а "расстояние от развернутых ракетных комплексов до норвежского города Киркенес – 65 километров".

Как подчеркивает автор публикации, размещение комплекса стало ответной мерой на разворачивание американской РЛС военного назначения Globus III, которая является совместным проектом ВВС США и разведывательной службы Норвегии. Ранее стало известно о проведении испытаний ЗРС С-500 в российской Арктике. Зенитная ракетная система С-500 "Прометей" (или 55Р6М "Триумфатор-М") разрабатывается концерном "Алмаз-Антей" как новое поколение средств противовоздушной и противоракетной обороны.

В ее конструкции предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. У границ РФ за минувшую неделю было обнаружено 39 иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Все полеты осуществлялись под контролем российских радиолокационных систем. Истребители противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) РФ дважды поднимались в небо на сопровождение иностранных самолетов.