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1 час назад

Российская «Деривация» сможет поражать противника в укрытии

Российский зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) «Деривация-ПРО» сможет поражать противника, который находится в укрытии, специальными управляемыми снарядами. Об этом стало известно РИА Новости от источника в оборонно-промышленном комплексе.

Российская «Деривация» сможет поражать противника в укрытии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Комплекс сможет достать, например, живую силу, укрывшуюся в окопах, траншее, за стеной здания, какими-либо препятствиями», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, предварительные испытания «Деривации» по применению боеприпасов с управляемым подрывом уже проводились в условиях полигона.

Как пояснил собеседник, система управления ЗАК рассчитывает время подрыва каждого снаряда так, чтобы он взорвался в нужной точке траектории. «В итоге боеприпас взрывается на траектории полета летательного аппарата в точке упреждения или над окопом, или за углом здания и так далее», — заключил он.

В 2020 году сообщалось, что «Деривация-ПВО» в будущем станет боевым роботом. Как рассказал гендиректор Центрального научно-исследовательского института «Буревестник» Георгий Закаменных, оружие получит машину дистанционного управления огнем и беспилотники для разведки и целеуказания.

Оружие,Армия,ЦНИИ "Буревестник",РИА Новости,
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