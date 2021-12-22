США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin на $125 млн

Госдеп США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $125 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в структуру Пентагона. В прибалтийскую страну будет поставлено 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.
Кроме того сделка предполагает поставку 341 ракеты FGM-148F. В комплект поставки входят также зарядные блоки для батарей, справочные материалы, услуги технического сопровождения и тренажеры. Ранее сообщалось, что страны Балтии планируют создать совместную ракетную систему для защиты от России. Главы министерств обороны Литвы, Латвии и Эстонии договорились развивать совместные ракетные системы залпового огня. Глава минобороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что совместная ракетная система балтийских стран может стать "хорошим ответом" России.
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты Америки сформировали "многосферную" бригаду в Европе.