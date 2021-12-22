США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin на $125 млн

Госдеп США одобрил продажу Литве противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в $125 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в структуру Пентагона. В прибалтийскую страну будет поставлено 30 командно-пусковых блоков ПТРК Javelin.