В России разработали первую в мире снайперскую винтовку под патроны НАТО

В России создали первую в мире мультикалиберную винтовку DXL-5 «Опустошитель» (экспортное название — Havoc). Она способна стрелять натовскими патронами 12,7 х 99 миллиметров. Об этом заявил генеральный директор предприятия-разработчика Lobaev Arms Владислав Лобаев, пишут РИА Новости.

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По его словам, модульность — главная особенность нового оружия. Он указал, что российские специалисты первыми реализовали возможность снайперам менять стволы под два калибра сразу — отечественный и натовский. Выбор ствола будет зависеть от текущей боевой задачи.

Лобаев также указал, что новая особенность значительно повышает экспортные перспективы этой винтовки.

Кроме того глава Lobaev Arms заявил, что у DXL-5 есть уникальная для калибра 12,7 кучность стрельбы 0,5 угловой минуты. Она позволяет этому оружию стрелять в четыре раза точнее, чем американская снайперская винтовка Barret — кучность этой модели достигает 2 угловых минут. Благодаря такой высокой точности «Опустошитель» сможет выполнять одну из самых сложных задач — борьбу со снайперскими подразделениями противника, заключил Лобаев.