Кремль рассматривает разные варианты шагов РФ при размещении вооружений НАТО у ее границ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самые разные варианты возможных ответных шагов России рассматриваются в случае размещения вооружений НАТО у ее границ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

Фото: ТАСС ТАСС

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.