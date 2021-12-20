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2 часа назад

Кремль рассматривает разные варианты шагов РФ при размещении вооружений НАТО у ее границ

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Самые разные варианты возможных ответных шагов России рассматриваются в случае размещения вооружений НАТО у ее границ. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности размещения российского ядерного оружия в Белоруссии.

Кремль рассматривает разные варианты шагов РФ при размещении вооружений НАТО у ее границ
Фото: ТАССТАСС

"Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружений [НАТО] у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию. Здесь возможны самые разные варианты", - сказал представитель Кремля.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО. Президент страны Александр Лукашенко до этого отмечал, что Минск предложит Москве принять такие меры, если Североатлантический альянс разместит ядерное оружие в Польше.

Президент РФ Владимир Путин призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. Глава государства уточнил, что России нужны именно правовые, юридические гарантии, поскольку ранее западные коллеги не выполнили взятые на себя соответствующие устные обязательства.

Оружие,Владимир Макей,Александр Лукашенко,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,ИТАР-ТАСС,
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