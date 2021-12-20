Россия проведет в Арктике стрельбы по гиперзвуковой мишени

В 2021 году на одном из российских военных полигонов в Заполярье состоятся стрельбы, в ходе которых комплекс ПРО должен поразить гиперзвуковую мишень, сообщил источник.

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Источник РИА «Новости» сказал, что «состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом», который «должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень». При этом поразить цель необходимо «на дальности в сотни километров».