В России создали ракету для дронов

Х-БПЛА имеет дальность полета до 10 км и способна эффективно поражать как тяжелую бронетехнику, так и дозвуковые воздушные цели на высоте до девяти километров. Ракета может наводиться как по лазерному лучу, так и с помощью тепловой и телевизионной систем. Кстати, созданный в Туле ПТРК "Корнет" умеет обманывать системы активной защиты танков. Для этого комплекс выпускает две ракеты в одном лазерном луче с задержкой меньше времени срабатывания КАЗ.