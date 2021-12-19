В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
19 декабря

В России создали ракету для дронов

В России создана и испытана новая управляемая авиационная ракета Х-БПЛА. Ее носителями станут беспилотники и вертолеты.

В России создали ракету для дронов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

- Ракета является развитием линейки управляемых боеприпасов ПТРК "Корнет-Д". Проведены десятки успешных пусков с модернизированного вертолета Ка-52М. Также ракету применяли беспилотники "Иноходец", "Форпост" и "Альтиус", - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. На днях появилось видео уничтожения дрона вертолетного типа ракетой, выпущенной БПЛА "Орион" (экспортное название "Иноходца").

Х-БПЛА имеет дальность полета до 10 км и способна эффективно поражать как тяжелую бронетехнику, так и дозвуковые воздушные цели на высоте до девяти километров. Ракета может наводиться как по лазерному лучу, так и с помощью тепловой и телевизионной систем. Кстати, созданный в Туле ПТРК "Корнет" умеет обманывать системы активной защиты танков. Для этого комплекс выпускает две ракеты в одном лазерном луче с задержкой меньше времени срабатывания КАЗ.

Оружие,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители