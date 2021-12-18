В России создали новую ракету Х-БПЛА. На что она способна

В России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА. Она войдёт в состав вооружения ударных дронов и вертолёта Ка-52М.

Об этом «РИА Новости» сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. По его словам, Х-БПЛА является дальнейшим развитием линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д».

Ракету уже испытали с опытного образца Ка-52М, а также с беспилотников «Иноходец», «Форпост» и «Альтиус».

Отмечается, что Х-БПЛА имеет дальность действия до десяти километров и может эффективно поражать как тяжелобронированную технику, так и низколетящие малоскоростные воздушные цели. Кроме того, ракета способна наводиться как в лазерном луче, так и в тепловом и телевизионном режимах.