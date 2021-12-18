В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

В Киеве настаивают на приобретении у США систем ПВО

Украинские власти просят у США комплексы ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В Киеве настаивают на приобретении у США систем ПВО
Фото: Martin Bertrand/Hans Lucas via ReutersMartin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

"Однако, советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность США тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.

Ранее на Украине рассказали, какое оружие поможет "дать отпор" России. Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Киеву нужно повысить цену, которую Москве придется заплатить за агрессию. Политик рассказал, что уже встречался с "восемью четырехзвездочными генералами" американской армии, у которых попросил военной помощи.

Он отметил, что Киев должен получить от Соединенных Штатов "начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и завершая станциями радиоэлектронной борьбы.

Оружие,Армия,Джейк Салливан,Петр Порошенко,НАТО,
37
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители