В Киеве настаивают на приобретении у США систем ПВО

"Однако, советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность США тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.