В Киеве настаивают на приобретении у США систем ПВО

Украинские власти просят у США комплексы ПВО, таких как ракеты земля-воздух Patriot. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
"Однако, советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность США тем, что такие поставки могут быть расценены Россией как крайне провокационные в тот момент, когда США, Европа и НАТО пытаются добиться от Москвы деэскалации", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее на Украине рассказали, какое оружие поможет "дать отпор" России. Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает, что Киеву нужно повысить цену, которую Москве придется заплатить за агрессию. Политик рассказал, что уже встречался с "восемью четырехзвездочными генералами" американской армии, у которых попросил военной помощи.
Он отметил, что Киев должен получить от Соединенных Штатов "начиная от контрбатарейных станций для повышения эффективности действий украинской артиллерии и завершая станциями радиоэлектронной борьбы.