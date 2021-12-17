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39 минут назад

В России разрабатывают новый мобильный ракетный комплекс

Новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования разрабатывается в России, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев.

В России заявили о разработке нового ракетного комплекса
Фото: © mil.ru© mil.ru

«Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования», — заявил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».

На данный момент самым современным стратегическим мобильным комплексом в РВСН является «Ярс».

Ранее Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» заявил, что первый полк российских МБР «Сармат», как ожидается, заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении.

Оружие,Армия,Сергей Каракаев,РВСН,ТК "Звезда",
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