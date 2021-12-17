В России заявили о разработке нового ракетного комплекса

Новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования разрабатывается в России, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) РФ Сергей Каракаев.
«Проводится разработка нового ракетного комплекса подвижного грунтового базирования», — заявил Каракаев в интервью газете «Красная звезда».
На данный момент самым современным стратегическим мобильным комплексом в РВСН является «Ярс».
Ранее Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда» заявил, что первый полк российских МБР «Сармат», как ожидается, заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении.