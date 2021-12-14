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18 минут назад

Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"

Российская атомная подводная лодка проекта 949А «Челябинск» станет носителем крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Источник: подлодку "Челябинск" переделают в носитель "Цирконов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, работы на субмарине начнутся после завершения модернизации однотипной АПЛ «Иркутск». Предварительный срок начала активной фазы по основным этапам ремонта и модернизации на «Челябинске» — 2022 год. Работы будут проходить на Дальневосточном заводе «Заезда» в Приморском крае.

Подлодка будет оснащена универсальными пусковыми установками для запуска ракет «Оникс» и «Циркон», в результате чего боевой потенциал возрастет многократно. Работы должны были начаться раньше, однако их пришлось отложить из-за недостаточного финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о завершающей фазе испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». С будущего года начнутся её поставки на вооружение военно-морского флота РФ, сообщил глава государства.

Научно-производственное объединение машиностроения в Реутове уже приступило к серийному изготовлению гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» для Военно-морского флота РФ. Ранее прошли успешные испытания «Циркона», которым будут оснащать подводные лодки и надводные корабли. Крылатые ракеты будут применяться для стрельбы по одиночным и групповым надводным и наземным целям.

Оружие,Армия,Владимир Путин,РИА Новости,
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