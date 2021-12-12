«Рождественский подарок»: Москва отправила Минску боевую технику

Главным «рождественским подарком», который Москва преподнесла Минску, стали бронетранспортёры БТР-82А, пишет журнал The National Interest.

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По данным издания, Россия поставила технику заранее, а Белоруссия определила её в механизированную бригаду в пограничной области с Польшей и Литвой. БТР-82А оснащены белорусскими комплектующими, включая комплекты связи от ОАО «Агат-Систем» и прицельные комплексы от ОАО «Пеленг».

Как сообщил командир бригады, в которую направили военную технику Дмитрий Мицкевич, это запланированная поставка военной техники из РФ в рамках «планового перевооружения вооружённых сил Белоруссии». БТР-82А весит 16 тонн. На каждом бронетранспортере работает семь человек обслуживающего персонала. Машина имеет 30-миллиметровую автоматическую пушку и спаренный пулемёт Калашникова калибра 7,62 мм.

Также Минск получил от Москвы специальную версию БТР-80К, который способен выполнять роль командного пункта подразделения.