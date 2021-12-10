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9 часов назад

МВД РФ предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

МВД России выступило с инициативой о введении в стране запрета на все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. Об этом говорится в письме ведомства, направленном в Минпромторг, передает РИА "Новости". "Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров", - сказано в документе. В обращении отмечается и то, что в настоящее время российские законы об оружии никак не регулируют, какие виды сигнального оружия могут допускаться к обороту в стране, а также не установлены какие-либо ограничения по его калибру. Ранее Росгвардия подготовила законопроект, по которому не должны выдавать лицензию на приобретение оружия лицам, не прошедшим проверку ФСБ и МВД. Согласно документу, ограничения направлены на то, чтобы люди, причастные к экстремистским и террористическим организациям, не получили на руки оружие. До этого президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий госконтроль за оборотом оружия и ужесточающий прохождение медосвидетельствования для оформления разрешения на владение им.

МВД РФ предложило запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
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