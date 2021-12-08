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39 минут назад

19FortyFive: Россия поставит НАТО в неудобное положение своими гиперзвуковыми ракетами

Развитие гиперзвуковых вооружений в России будет означать для Североатлантического альянса большие неприятности на восточном фланге. Такими соображениями поделился морской пехотинец США, военный аналитик Хорхе Риверо.

Обозреватель американского издания 19FortyFive в своем материале пишет, что о создании подобного оружия президент РФ Владимир Путин объявил еще в 2018 году. Как передает «ПолитРоссия», с тех пор были достигнуты значительные успехи в разработке и испытаниях таких комплексов, как «Кинжал», «Авангард» и «Циркон».

«В начале октября гиперзвуковая ракета была впервые запущена из подводного положения, с борта субмарины "Северодвинск". Этот очередной триумф завершил формирование российской гиперзвуковой триады. А в это же время Соединенные Штаты продолжают бороться за достижение малейшего успеха в испытаниях аналогичного оружия», — отметил эксперт.

Он признал, что при всех своих финансовых и технологических ресурсах Вашингтон серьезно отстал от Москвы в сфере гиперзвука. Ни у США, ни у других стран НАТО нет не только подобных новейших вооружений, но и средств защиты от них. Между тем Россия явно не собирается останавливаться на достигнутом, она будет внедрять эти технологии в «каждую боевую платформу в своем арсенале», а в перспективе у нее появятся тактическое гиперзвуковое вооружение.

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Все это поставит Альянс в очень неудобное положение, считает Риверо. Он предрек западным странам тяжелые последствия, если они не сократят отставание от РФ в гиперзвуке, что в ближайшей перспективе, впрочем, кажется маловероятным.

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