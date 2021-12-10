В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
6 часов назад

В Китае создали карманную пушку Гаусса при помощи ИИ

Ученые военного НИИ в Китае заявили о создании компактной электромагнитной пушки калибра 120 мм. Оружие размером с пистолет сконструировали при помощи искусственного интеллекта

В Китае создали карманную электромагнитную пушку
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане создали электромагнитную пушку размером с пистолет. Об этом они рассказали South China Morning Post.

Оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Оно в свою очередь разгоняет снаряд. Кинетическая энергия выстрела достигает почти 150 джоулей, что, по заявлению ученых, вдвое превышает смертельный порог.

Для справки: энергия пистолетного патрона 9х19 мм Parabellum - 520 джоулей, автоматного 7,62 мм - 2100.

Электромагнитная пушка питается от встроенного аккумулятора и по габаритам сравнима с пистолетом. При ее создании использовались нейросети и искусственный интеллект. Издание отмечает, что те же технологии применяются в Китае для создания более внушительных прототипов электромагнитного оружия - например, корабельных пушек.

Оружие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители