В Китае создали карманную электромагнитную пушку

Ученые военного НИИ в Китае заявили о создании компактной электромагнитной пушки калибра 120 мм. Оружие размером с пистолет сконструировали при помощи искусственного интеллекта

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Специалисты военно-морского инженерного института в Ухане создали электромагнитную пушку размером с пистолет. Об этом они рассказали South China Morning Post.

Оружие имеет ствол диаметром 12 сантиметров с тремя катушками, генерирующими электромагнитное поле. Оно в свою очередь разгоняет снаряд. Кинетическая энергия выстрела достигает почти 150 джоулей, что, по заявлению ученых, вдвое превышает смертельный порог.

Для справки: энергия пистолетного патрона 9х19 мм Parabellum - 520 джоулей, автоматного 7,62 мм - 2100.