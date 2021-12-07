5 мощнейших российских танков

Американский обозреватель Калеб Ларсон оценил российские танки и назвал самые мощные из них.

Автор отметил, что Россия обладает внушительным арсеналом разнообразных танков. Т-34, например, имеет мощную защиту и при этом небольшой вес — 26 тонн. Ещё у боевой машины есть широкие гусеницы, что даёт преимущество при движении по пересечённой местности.

Также Калеб Ларсон упомянул танк Т-54/55. Он оснащался 100-миллиметровой нарезной пушкой, но главным преимуществом была возможность лёгкой модернизации.

Далее в списке идёт Т-90. Эксперт прозвал танк «чудовищем Франкенштейна»: у него были улучшенная броня Т-72, башня Т-80 с 125-миллиметровым гладкоствольным орудием.

Четвёртый танк — Т-95, который автор назвал самым смертоносным российским танком. Правда, существует он только в виде прототипа.