В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
59 минут назад

В США назвали преимущества российского «Солнцепека»

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» могут поражать цели, которые находятся в укрытиях. Преимущества тяжелых огнеметных систем российского производства назвал обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд.

В США назвали преимущества российского «Солнцепека»
Фото:  Максим Блинов / РИА Новости Максим Блинов / РИА Новости

Иствуд отметил, что «Солнцепек» и «Буратино» используют снаряды с термобарическим составом. Удар огнеметной системы приводит к образованию горючего облака, которое может проникать в укрытия. Также ТОС-1 и ТОС-1А отличаются мобильностью, которую обусловливает использование танкового шасси.

В публикации 19FortyFive подчеркнули, что тяжелые огнеметные системы получили систему управления огнем с баллистическим вычислителем и лазерным дальномером. После выхода на огневую позицию экипажу достаточно 90 секунд для подготовки к ведению огня.

В октябре Иствуд написал о необходимости создания норм по запрету на использование тяжелых огнеметных систем. В материале для 19FortyFive он отметил, что система ТОС-1 «Буратино» может получать данные о цели с помощью беспилотника.

В сентябре в публикации The National Interest отметили возможности тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка». Обозреватель Себастьен Роблин заявил, что российская система может стать угрозой для танков США.

Оружие,Армия,The National Interest,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители