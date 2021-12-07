В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 73.67EUR 83.11
Войти в почту
26 минут назад

Финляндия купит американские истребители F-35A

Американский истребитель пятого поколения F-35A Lightning II заменит самолеты Boeing F/A-18C/D Hornet военно-воздушных сил (ВВС) Финляндии. Силы самообороны Финляндии выбрали самолет пятого поколения в тендере по программе HX. Об этом сообщает газета «Iltalehti» со ссылкой на источники в сфере обороны и внешней политики.

Финляндия купит американские истребители F-35A
Фото: ReutersReuters

Если правительство Финляндии поддержит выбор F-35A в качестве нового истребителя, решение утвердят в течение примерно десяти дней. Источники издания отметили, что выбор F-35A обусловили характеристики самолета и срок его службы. Страны-эксплуатанты F-35 Lightning II обязались поддерживать платформу до 2060-х годов.

Программу HX инициировали в 2015 году. Тендер предполагает закупку 64 новых самолетов, которые заменят 62 истребителя F/A-18C/D Hornet ВВС Финляндии. Финская сторона также рассматривала Boeing F/A-18E/F Super Hornet, Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale и Saab JAS-39E/F Gripen NG. В 2020 году самолеты прошли испытания в Финляндии.

Ранее в публикации РИА Новости описали уязвимость истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Дозаправка в воздухе может лишить самолеты преимуществ использования стелс-технологии.

В октябре издание The Drive сообщило о подготовке учебного боя между индийскими Су-30МКИ российской разработки и японскими F-35 Lightning II.

Оружие,Армия,Boeing,РИА Новости,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители