«Проседание» России на рынке вооружений обусловлено санкциями США и отсутствием российского предложения в популярных сегментах, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Так он оценил данные доклада SIPRI о резком падении продаж оружия российскими компаниями.

«Говорить о падении российского экспорта на основе данных за один год, пока, наверное, не стоит. Ведь экспорт вооружений – очень инерционный процесс, его следует рассматривать в разрезе длительных временных отрезков. Однако мы уже точно фиксируем определенную стагнацию за последние несколько лет. Экспорт все это время крутится вокруг отметки 15 млрд долларов, с небольшими колебаниями в обе стороны», – рассказал научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.

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По мнению эксперта, причин стагнации оружейного экспорта несколько, и первая – это санкции США.

«Американские рестрикции осложняют сотрудничество с Россией для ряда стран, опасающихся попасть под финансовый удар Вашингтона. Покупать у нас вооружение могут позволить себе только политически важные для Соединенных Штатов страны, вроде Индии. Поэтому тут о перспективах сказать ничего конкретного нельзя, поскольку очень многое завязано на общей внешнеполитической повестке», – пояснил аналитик.

Вторая причина стагнации – недостаточная российская представленность или ее полное отсутствие в сегментах, пользующихся популярностью на рынке, полагает собеседник.

«В первую очередь это относится к рынку морской патрульной авиации, которая активно развивается в Юго-Восточной Азии. Противолодочную авиацию мы не продаем и даже не строим для себя. Также известно, что Россия совершенно недостаточно представлена в сегменте беспилотной авиации. Тут ситуация может улучшиться – у нас есть уже несколько новых моделей с определенными экспортными перспективами. Слабо представлена Россия и на рынке вертолетов, пока мы продаем только одну модель – Ми-8 и ее варианты», – посетовал специалист.

Крамник также напомнил, что пользующееся безусловной популярностью за границей российское вооружение уже заняло свой рынок.

«Например, мы продали истребители четвертого поколения Су-30 уже всем, кто хотел и мог их купить. Это машина с длительным ресурсом, и вряд ли им скоро понадобится замена. А расширить географию мешают все те же американские санкции», – подчеркнул эксперт.

В 2020 году продажи российского оружия сократились на 6,5 процента по сравнению с 2019-м, с 28,2 миллиарда долларов до 26,4 миллиарда. Об этом говорится в исследовании 100 крупнейших компаний мира в сфере вооружений от Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Этот показатель снижается третий год подряд, причем за последний период российские компании показали одно из самых резких падений среди всех участников рынка. Поводом для этого, как полагают эксперты SIPRI, стало завершение госпрограммы вооружений на 2011-2020 годы. Также вмешалась пандемия коронавируса, увеличившая сроки поставок.

Продажи концерна «Алмаз-Антей» за год рухнули на 31 процент, Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) — на 11 процентов. Вместе с тем Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) увеличила поставки на 16 процентов. В рейтинге крупнейших оборонных компаний девять российских.

Пиком продаж отечественного оружия стал 2017 год, когда на долю поставщиков из России приходилось пять процентов мирового рынка. Как отмечается в исследовании, влияние на снижение продаж оказывает и диверсификация продуктовых линеек оборонных предприятий. Российские власти требуют от них увеличивать долю гражданской продукции. Целевыми названы значения 30 процентов от выручки к 2025 году и 50 процентов — к 2030 году.

Общий объем продаж в мире вооружений и военных услуг в 2020 году вырос до 531 миллиарда долларов (плюс 1,3 процента). Абсолютным лидером являются США, на них приходится более половины рынка — 285 миллиарда долларов (плюс 1,9 процента). Далее идут китайские компании (66,8 миллиарда, плюс 1,5 процента) и британские (37,5 миллиарда, плюс 6,2 процента).

Рособоронэкспорт – несмотря на санкции и пандемию – смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов, сообщил гендиректор компании Александр Михеев накануне оружейной выставки IDEX-2021.

«Несмотря на объективные глобальные трудности, затронувшие все области мировой экономики, в том числе и оружейный рынок, в 2020 году экспорт продукции военного назначения по линии «Рособоронэкспорта» сохранился на уровне предыдущего года», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

Последнее десятилетие Россия прочно удерживает одно из лидирующих мест среди мировых экспортеров оружия. Ежегодный объем продаж составляет примерно 15 млрд долларов, при этом на долю Рособоронэкспорта приходится порядка 13 миллиардов.

Остальные 2 млрд относятся к предприятиям ВПК, имеющим право самостоятельного выхода на мировой оружейный рынок, предоставляя сервисные услуги, ремонт и запчасти.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев назвал самое популярное у иностранцев российское оружие. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются российские комплексы ПВО С-400, ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», а также вся линейка авиационной техники, противотанковые системы «Корнет» и РСЗО «Смерч». Шугаев при этом отметил, что минимум 50 процентов российского экспорта приходится на авиационную технику. Портфель заказов на экспорт российских вооружений составляет около 52 миллиардов долларов, рассказал он.

Шугаев также отметил, что Россия сотрудничает по военно-технической линии со 100 странами и поставляет свои товары в более чем 50 государств. Среди основных импортеров российского вооружения он назвал Китай, Индию, страны Ближнего Востока, Северной Африки и Латинской Америки. Помимо этого, директор ФСВТС подчеркнул, что наложенные на Москву международные санкции не сказались на географии поставок российского оружия в мире.

Россия и Индия подписали соглашение между правительствами двух стран о программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2030 год. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Документ был подписан в присутствии министров обороны РФ и Индии генерала армии Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха.

Подписи под соглашением поставили глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и заместитель министра обороны Индии по военным закупкам Канта Раг.

Как сообщили в российском военном ведомстве, соглашение подразумевает сотрудничество видов и родов войск, а также вопросы поставок и разработки вооружений и военной техники.

Россия приступила к поставкам зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 в Индию. Об этом рассказал РИА Новости глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. Соответствующий контракт был заключён в октябре 2018 года.

Поставки оборудования системы ЗРС С-400 для Индии начались, ведутся по графику, — цитирует агентство Шугаева.

Согласно договорённости, Индия должна получить пять полковых комплектов С-400. Условия контракта России надлежит исполнить к апрелю 2023 года. Его стоимость составляет $5,4 млрд.

Индия и Китай могут стать первыми странами, которым Россия поставит новейшую зенитную ракетную систему С-500. Об этом заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. По его словам, этот список может быть расширен, передаёт РБК.

Когда эта система будет поставлена в Вооружённые силы в необходимом объёме, станет в том числе возможным её поставка на экспорт. Мы рассматриваем Индию, равно как и Китай, — отметил Шугаев.

Он также уточнил, что ЗРС могут быть поставлены и другим государствам, с которыми у России партнёрские отношения. Директор ФСВТС добавил, что ведомство будет рассматривать потенциальные заявки индивидуально.

С-500 «Прометей» относится к новому поколению ЗРС «земля — воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Радиус поражения составляет порядка 600 км.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что первый серийный образец новейшей зенитной ракетной системы С-500 планируется скоро поставить в российскую армию.

Группа компаний «Калашников» заключила крупнейшую сделку с Вооруженными силами Индии. Об этом пишет РБК.

Контракт предусматривает лицензионное производство 680 тысяч автоматов Калашникова АК-203. Сторонами договора выступили российско-индийская компания Indo-Russian Rifles Private Limited и Минобороны Индии. По данным из открытых источников, «Калашников» владеет 42 процентами акций компании.

Сумма сделки составила 590 миллионов долларов. Ожидается, что производство будет запущено в первом квартале 2022 года. До этого необходимо подписать финальный контракт, сейчас стороны находятся в завершающей стадии согласования проекта.

Сейчас около половины заказов «Калашникова» приходится на Минобороны России. К 2025 году компания надеется нарастить выручку на 60 процентов по сравнению с 2020-м, и увеличить долю гражданской продукции до 30 процентов с нынешних 25.

О запуске производства по лицензии российских автоматов СМИ писали еще в январе 2021 года. Газета The Economic Times тогда отмечала, что предполагается выпуск 671 427 автоматов АК-203, при этом соответствующее соглашение предполагает полную локализацию производства оружия и его возможный экспорт в будущем. Стоимость одного автомата, произведенного в Индии, оценивалась в 70 тысяч индийских рупий (958 долларов).

Военные расходы в мире в 2020 году составили почти два триллиона долларов, что на 2,6 процента выше показателей предыдущего года, Россия оказалась в пятерке лидеров. Об это сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Несмотря на рост военных расходов, показатели мирового валового внутреннего продукта (ВВП) сократились на 4,4 процента, в основном из-за экономических последствий пандемии COVID-19. По подсчетам института, военные расходы в целом достигли 2,4 процента от мирового ВВП, а в 2019 году аналогичный показатель был 2,2 процента. В пятерке стран с крупнейшими военными расходами в мире в прошлом году оказались США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62 процента мировых военных расходов.

Как считает научный сотрудник SIPRI Александр Макстейнер, увеличение военных расходов США на 4,4 процента (2020-м они составили 778 миллиардов долларов) может быть обусловлено серьезными вложениями в исследования и новые разработки вооружений, а также реализацией нескольких долгосрочных проектов.

На втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Военные расходы Китая за 2020 год увеличились на 1,9 процента, до 252 миллиардов долларов, а в Индии военные расходы составили 72,9 миллиарда долларов.