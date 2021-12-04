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34 минуты назад

Офицер США рассказал о «козыре Путина» в ядерной сфере

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» станет для России козырем в ядерной сфере, если будет развернут в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший офицер пехоты, военный обозреватель Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

В США раскрыли «козырь Путина» в ядерной сфере
Фото: ТАССТАСС

«„Посейдон“, если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырный козырь в ядерной сфере», — написал Брент Иствуд.

«Посейдон» — это новый класс оружия, который не оставит равнодушными американских экспертов по контролю над вооружениями из-за того, что проблематично определить класс этой пусковой установки, отметил автор статьи.

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По его словам, «Посейдон» попадет под новые стратегические возможности, в случае внесения в повестки дня для обсуждения.

«[Президент России Владимир] Путин, вероятно, думает, что „Посейдон“ даст ему рычаги воздействия, чтобы помешать американской системе противоракетной обороны, которую США развертывают [в Восточной Европе]», — добавил военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что, по мнению Иствуда, «Посейдон» способен стереть США с лица Земли. Владимир Путин предупредил о напряженной ситуации с войсками НАТО на западных границах России.

Оружие,Армия,Владимир Путин,НАТО,
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