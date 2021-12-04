В США раскрыли «козырь Путина» в ядерной сфере

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» станет для России козырем в ядерной сфере, если будет развернут в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший офицер пехоты, военный обозреватель Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

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«„Посейдон“, если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырный козырь в ядерной сфере», — написал Брент Иствуд.

«Посейдон» — это новый класс оружия, который не оставит равнодушными американских экспертов по контролю над вооружениями из-за того, что проблематично определить класс этой пусковой установки, отметил автор статьи.

По его словам, «Посейдон» попадет под новые стратегические возможности, в случае внесения в повестки дня для обсуждения.

«[Президент России Владимир] Путин, вероятно, думает, что „Посейдон“ даст ему рычаги воздействия, чтобы помешать американской системе противоракетной обороны, которую США развертывают [в Восточной Европе]», — добавил военный обозреватель.