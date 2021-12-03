США собрали первую атомную бомбу нового образца

- В ходе модернизации были заменены все ядерные и неядерные компоненты боеприпаса. Помимо рулей, в его хвостовой части находится инерциальная система наведения, позволяющая применять оружие с большой высоты. Бомба предназначена как для существующих, так и для перспективных средств доставки, - рассказала глава управления Джилл Хруби.