Эксперт раскрыл назначение российского «Пересвета»

Военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал изданию "Известия", что российский лазерный комплекс "Пересвет" предназначен для вывода из строя спутников и является одним из эшелонов противокосмической обороны. Как сказано в материале издания, на госзакупках техническая позиция секретного "Пересвета" 14Ц034 только на одну цифру отличается от противоспутникового комплекса 14Ц033 "Нудоль".

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Минобороны в документах прямо называет "Пересвет" "перебазируемым комплексом подавления космических аппаратов оптико-электронной разведки и дистанционного зондирования Земли двойного назначения". Эксперт разъяснил. По словам Корнева, противоспутниковое оружие бывает с огневым и функциональным поражением.

По его данным, "Нудоль" призван физически разрушать космические аппараты. Это было продемонстрировано 16 ноября на примере поражения недействующего советского спутника "Целина-Д".

"Пересвет" создан для ослепления самолетов-разведчиков и спутников, говорит аналитик Владислав Шурыгина на орбитах до 500 километров в угрожаемый период. Лазер не позволит разведспутникам определить точные координаты мобильных "Ярсов", указал эксперт. Без такой информации противник не сумеет уничтожить ракеты до их старта, это способ гарантировать неотвратимость ответного удара России полновесными залпами дивизий РВСН.